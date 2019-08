Ensemble depuis six ans et parents d'une petite Jenna, 1 an, Wafa et Oliver vivent un rêve éveillé depuis qu'ils se sont rencontrés dans une discothèque. «Ça a été le coup de foudre visuel», confie la Française de 34 ans au site Purepeople, même si au début de leur relation, Wafa a ressenti «un fossé» entre elle et le Britannique, à cause de sa culture différente de la sienne. «Mais en fait, les opposés s'attirent et, aujourd'hui, on a trouvé notre rythme de croisière et c'est l'amour fou», assure celle qui avait participé à «Koh-Lanta: Viêtnam», en 2010, sur TF1.

Alors pourquoi risquer de briser leur romance en intégrant le casting de «La Bataille des couples 2»? Dans cette émission de téléréalité, huit couples doivent passer des épreuves et tester leur amour, sur une plage paradisiaque de la République dominicaine. «Nous n'avions aucune crainte, affirme la jeune femme. Je pense que ça ne peut briser que les couples faibles. Certains ont déjà rompu, donc... On avait une seule crainte: quand on se dispute Oliver et moi, c'est explosif. Donc, on s'est dit que si on était filmés dans cette situation, les gens se diraient que ce n'est pas possible. Mais notre couple est solide, on n'a pas peur». Les téléspectateurs pourront donc le vérifier par eux-mêmes...

Présenté par Christophe Beaugrand et Lucie Mariotti, le programme est diffusé depuis le 26 août 2019, à 18h50, sur TFX, à raison d'un épisode par jour.

