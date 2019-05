Voici le line-​​up magistral de Tomorrowland

Le festival belge qui se tiendra les week-ends du 19 au 21 et du 26 au 28 juillet 2019, a complété son affiche déjà riche de pointures comme The Chainsmokers, DJ Snake, Armin van Buuren ou encore Vini Vici. Parmi les nouveaux noms annoncés, celui de Bebe Rexha fait mousser la Toile.

Les internautes s'emballent à l'idée de voir la pop-star de 29 ans chanter aux côtés de David Guetta, Afrojack et Martin Garrix sur les hits qu'elle a enregistrés avec eux. Qu'on se le dise, pour l'heure, rien n'a filtré sur le ou les live de l'Américaine à Boom. Les shows d'Axwell, d'Eric Prydz, sous le pseudo de Cirez D, ainsi que d'Europa, nouveau projet de Martin Solveig et de Jax Jones, suscitent aussi beaucoup d'excitation sur le web.

Le line-up complet est à découvrir ci-dessous:

Please welcome the final artists in the Phase 2 artist announcements. Prepare for a Magical 15 years celebration. pic.twitter.com/HzTOmpo4hx