Sarah Palin déguisée en ours à la télévision

Le casting de l'émission de divertissement est relevé aux États-Unis! Le rappeur Lil Wayne, la légende du skateboard Tony Hawk et les chanteuses Chaka Khan et Dionne Warwick, pour ne citer qu'eux, ont accepté de se déguiser pour la saison 3 de «The Masked Singer».

Et mercredi 11 mars 2020, c'est une personnalité encore plus surprenante qui a révélé son identité. Sous le costume de l'ours se cachait en effet... Sarah Palin, femme politique républicaine, ancienne gourveneure de l'Alaska et ex-candidate à la vice-présidence des États-Unis. Le présentateur, Nick Cannon a même déclaré qu'il n'avait jamais eu un choc aussi grand dans l'émission.

Avant d'être éliminée et de devoir ôter son masque, l'Américaine de 56 ans a interprété le titre «Baby Got Back», du rappeur Sir Mix-A-Lot. «C'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais faite, c'est certain. Mais c'est pour s'amuser, ça nous unit. C'est ce dont notre pays a besoin en ce moment», a-t-elle déclaré après sa performance.

(L'essentiel/jfa)