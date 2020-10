La famille Beckham aura sa série Netflix

Une des familles les plus glamours, de l’intérieur? C’est ce que va proposer Netflix avec un documentaire sur la famille Beckham, selon The Sun. Une fratrie qui ne se limite pas à sa plus grande star, David. Si le film commence par des images du footballeur anglais, échangeant des ballons dans le jardin avec son père, les autres membres de la famille ne seront pas en reste.

Plusieurs anciens coéquipiers devraient aussi partager certaines anecdotes croustillantes. D’ailleurs, la réalisation sera notamment composée d’images intimes de la «spice family», issues d’archives familiales et de l’entourage de l’ancien milieu de terrain. Le contrat signé avec Netflix devrait rapporter 16 millions de livres, soit environ 17,8 millions d'euros.

Selon une source du tabloïd anglais: «Les membres de la famille de David sont de grands archivistes. Ils documentent fièrement sa carrière depuis qu’il est enfant et ils ont conservé toutes les anciennes coupures de journaux locaux, les dossiers scolaires et les photos de l’équipe au fil des ans». Une approche qui est encore inconnue pour les fans de l’ancien international anglais. L’histoire d’amour avec Victoria, dès ses débuts, sera aussi à découvrir dans le documentaire.

L’occasion aussi de s’intéresser à leurs enfants (Brooklyn, 21 ans, Romeo, 18 ans, Cruz, 15 ans et Harper 9 ans). Selon la même source, même des images de fêtes de famille, tournées au caméscope, seront présentées pour une meilleure immersion dans la famille Beckham. Prévu pour début 2022, la réalisation va aussi se pencher sur le quotidien actuel de David. Son travail avec l’équipe de l’Inter Miami dont il est président, et aussi dans ses différents engagements sociaux et associatifs. Mais en attendant, il faudra prendre son mal en patience.

(L'essentiel)