C'est une série télévisée qui a «changé ma vie»

«I May Destroy You» sortie durant l'été 2020 sur la BBC et HBO suit Arabella, autrice noire à succès, dans sa reconstruction après avoir subi un viol dans un bar londonien, alors qu'elle y faisait la fête avec ses amis.

La réalisatrice Michaela Coel, qui incarne aussi la milléniale à l'écran, filme avec franchise et sans tabou des scènes banales mais violentes qui interrogent la notion de consentement au quotidien, en particulier dans la communauté queer. Douze épisodes coup de poing qui œuvrent beaucoup pour les victimes, couronnés par deux Bafta: meilleure minisérie et meilleure actrice pour Michaela Coel.

Du courage

Agressé sexuellement par un supérieur qui lui réclamait aussi des faveurs, «I May Destroy You» a aidé Karan Tripathi, un Indien de 25 ans, à se sentir légitime en tant que victime. C'est une série qui a «changé ma vie».

«Dans ma tête je me demandais si c'était vraiment une agression sexuelle, vu que je n'ai pas résisté sur le moment, j'étais bloqué», confie à l'AFP cet homme queer. «La série m'a aidé à répondre à cette question», affirme-t-il, expliquant s'être aussi senti d'autant plus illégitime que le harcèlement sexuel n'est pas reconnu à l'encontre des hommes en Inde. «La série m'a donné le courage d'avouer des choses qui me rendaient vulnérable», ajoute celui qui s'est depuis ouvert sur son agression.

Six nominations aux Bafta

Karan Tripathi a connu «I May Destroy You» par des amis qui, comme beaucoup d'internautes, se sont insurgés sur les réseaux qu'une série «si courageuse et puissante» ait été boudée aux Golden Globes.

La série au casting salué pour sa diversité avait en revanche obtenu six nominations aux Bafta Television. Paapa Essiedu était ainsi nommé dans la catégorie «meilleur acteur principal» pour son interprétation de Kwame, meilleur ami gay d'Arabella, lui aussi victime d'agression sexuelle lors d'un date sur l'application de rencontres Grindr.

«Représentation utile et inspirante»

Un succès tout à fait justifié, selon Marie Albert, journaliste féministe de 26 ans. «Je ne me souviens pas d'avoir vu ailleurs quelque chose qui redonne autant confiance en soi», confie cette Française, à qui la série a permis de se «sentir vraiment légitime à réclamer justice».

Largement inspirée de l'histoire personnelle de Michaela Coel, «I May Destroy You» l'a «convaincue d'aller porter plainte» en février, explique celle qui «ne pouvait pas revenir à (sa) vie d'avant» après ce visionnage qui l'a «retournée». Si l'agression sexuelle est «trop souvent utilisée au cinéma comme artifice pour susciter le drame», «I May Destroy You» propose au contraire une «représentation utile et inspirante», juge un porte-parole de l'association britannique d'aide aux victimes The Survivors Trust.

(L'essentiel/afp)