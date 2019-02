Gad Elmaleh sur le plagiat: «Qu'ils aillent se faire...»

Chouchou a quelque chose à vous dire pic.twitter.com/4u2yJ3PgLt — GAD (@gadelmaleh) 14 février 2019

Visé récemment par deux vidéos de la chaîne YouTube «CopyComic», qu'elle accuse de plagiat, Gad Elmaleh a publié ce jeudi une vidéo sur Twitter pour se défendre.

Reprenant les traits de son personnage Chouchou, il a adressé un message à ses détracteurs: «Où que tu sois et qui que tu sois, dans ton village, dans ta ville, dans ton école, si un jour, avec les réseaux sociaux, ton cœur il a saigné, il a pleuré, sois fort. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie et la vie ce n'est pas les réseaux sociaux. Les haineux, quelque part, eux aussi, leur cœur il saigne. Alors ce soir, on va leur dire: qu'ils aillent tous se faire bien... cajoler!».

Des utilisateurs de Twitter ont réagi. Si certains ont salué sa réponse, d'autres ne sont pas du même avis et l'ont fait savoir.

Cette vidéo ne répond à rien du tout et ne sert à rien — Gaël Jacquat (@GaelJacquat) 14 février 2019

D'en arriver à te justifier pauvre Gad... Ils jalousent ton talent, that's all ! #fucklesrageux U ARE THE BEST ❤ — Laura & co* (@Laura180395) 14 février 2019

Sinon, tu peux juste avouer que tu plagiais ... pic.twitter.com/5NWoSqiW2j — Kaz (@Maribaki_13) 14 février 2019

La meilleure réponse ! Et après on va dire que ça s’est plagié ? NON, juste le talent ! Bravo Gad... euhhh chouchou — ♥ TV ♥ (@Thom__C) 14 février 2019

« Qu’ils aillent tous se faire enc.... »

Même ta réponse est un plagiat...@JM_Bigard — Joe l'indien (@DrWakkk) 14 février 2019

Bien répondu Bravo J'adoreeee Chouchou ❤❤ — Farida (@faridacroal) 14 février 2019

(L'essentiel)