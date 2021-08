«Le Seigneur des Anneaux» arrive en septembre 2022

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA

Amazon, qui avait acquis en 2017 les droits télévisés de cette œuvre culte, pour une somme estimée à 250 millions de dollars, a précisé dans un communiqué que le «tournage de la première saison (s'était) achevé aujourd'hui (lundi) en Nouvelle-Zélande».

Située dans la Terre du Milieu et reprenant certains personnages emblématiques de la saga, la série démarre par des aventures inédites se déroulant «dans une période de paix relative, des milliers d'années avant les événements des livres Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien», a ajouté Amazon Studios.

Les épisodes de la première saison seront diffusés semaine après semaine, a précisé le groupe, qui a diffusé une première image de la série, lundi, sur les réseaux sociaux.

