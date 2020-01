Une candidate belge entre la vie et la mort

Les deux Belges de Saint-Georges-sur-Meuse, David et Sandrine, ont vécu le plus beau jour de leur vie dans l'émission «4 mariages pour une lune de miel» sur TF1. après celui des trois premières candidates, c'était au tour du mariage de Sandrine, d'être diffusé jeudi soir. Pour l'occasion, son époux, David, a révélé sur Facebook que sa femme était au plus mal. Elle lutte contre un cancer du poumon, explique Le Républicain Lorrain.

«Aujourd’hui, (NDLR: jeudi) est le jour de diffusion de notre mariage filmé par les caméras de l’émission «4 mariages pour 1 lune de miel». Mais je tenais également à vous dire que mon épouse Sandrine (...) se bat entre la vie et la mort en ce moment précis», écrit-il.

David a aussi appelé les internautes à divulguer des messages positifs à son attention car «de mauvaises personnes la critiquent et l'incendient». «Avec ses traitements et la chimiothérapie, elle a perdu ses cheveux et elle voulait être digne le jour du mariage», précise David au quotidien. «Certains ont écrit des commentaires déplacés par rapport à cela. Je veux bien qu’on ne soit pas forcément d’accord avec ce qu’elle peut dire mais pas qu’on critique la femme qu’elle est. J’aimerais que les gens aient un peu plus de respect pour elle».

(L'essentiel)