Larusso ne décolère pas depuis la diffusion du dernier numéro de «Sept à huit, life», sur TF1, dimanche 17 novembre 2019. La raison? Selon l'interprète du tube «Tu m'oublieras», l'émission a fait de la désinformation sur les chanteurs des années 1990 qui participent avec elle à la tournée «Born in 90», à travers toute la France.

Pire encore: selon la chanteuse française de 40 ans, le reportage se moque de ces artistes, qualifiés de «chanteurs oubliés», ainsi que de leur public. «Je suis écœurée de ce que je viens de voir. C'est un tissu de mensonges. Nous faire passer pour des nazes, on se fout de la gueule des gens qui viennent, qui nous suivent depuis vingt ans. Est-ce que c'est normal?» s'est énervée Larusso, dans une vidéo d'une vingtaine de minutes, diffusée sur Facebook.

«C'est insultant, j'en ai chialé!»

Furieuse, Larusso, qui veut «rétablir la vérité», raconte que le journaliste lui avait assuré que le tournage serait «plein de bienveillance et de gentillesse». Au final, le reportage l'a fait passer, elle et ses collègues, «pour les derniers des derniers qui ont soif de reconnaissance» et qui ne font ça que pour l'argent. «Cette tournée est magnifique. Elle est faite dans l'amour, des centaines de gens travaillent à fond dessus et on minimise notre travail! C'est 3 heures de show, 15 artistes, une scénographie de dingue, des costumes, précise-t-elle. Et rien de tout ça n'a été montré dans le reportage. C'est insultant, j'en ai chialé! Il n'y a pas de respect pour les gens qui aiment notre musique».

De son côté Lââm, qui fait aussi partie de la tournée, a également fait part de son mécontentement. «Quand «Sept à Huit» sur TF1 te coupe au montage ta sublime coiffure, sans prévenir le salon de coiffure qui a ouvert pour nous et me foutre la honte. Ça c'est fait. Il n'y a plus de respect», a-t-elle fait savoir sur Twitter. Pour le moment, TF1 n'a pas réagi aux critiques des deux chanteuses.

Quand sept à huit Sur TF1 Te coupe au montage Ta sublime coiffure Sans prévenir le salon de coiffure qui a ouvert pour nous Et me foutre la honte Ça c'est fait ....Il n'y'a plus de respect pic.twitter.com/SivWE8163r— LAAM (@LaamOfficial) 17 novembre 2019

(L'essentiel)