Le tour de magie d'Eric Antoine fait polémique

Dans son émission «Tous les vœux sont permis avec Eric Antoine», diffusée mercredi 3 janvier 2017, sur M6, le magicien français a commis un faux pas. Lors d'un numéro avec une fillette qui rêvait d'avoir un chat, Eric Antoine a fait apparaître devant elle une lionne dans une cage. Indignée par cette séquence, l'association 30 Millions d'amis l'a aussitôt interpellé sur Twitter. «Cher Eric Antoine, aucune magie à avoir un animal sauvage en cage sur un plateau TV, même pour émerveiller une petite fille, bien au contraire… Tous les vœux sont permis en 2018, comme celui de ne plus les exploiter !»

Réalisant son erreur, le juré de la «France a un incroyable talent» a fait son mea culpa. «Je comprends tout à fait votre réaction. Je n'ai sans doute pas assez réfléchi», a-t-il répondu sur le réseau social, avant de se justifier. Je connais bien Tina (la lionne) et Rémi qui élève des fauves en forêt de Sologne. Je n'y ai vu que des animaux heureux... Tina qui a 6 mois n'était pas du tout stressée mais heureuse de s'amuser avec Rémi. Je comprends votre combat et le soutien! D'accord plus de magie avec les animaux sauvages. Mais notez SVP que je fais adopter un chat par la suite. Bravo pour votre travail. Amitiés». Promis, on ne l'y reprendra plus!

Cher @eric_antoine, aucune #magie à avoir un animal sauvage en cage sur un plateau TV même pour émerveiller une petite fille, bien au contraire... #TousLesVoeuxSontPermis en 2018, comme celui de ne plus les exploiter ! @M6 #TLVSP #Sauvages pic.twitter.com/m2bRFajQEv— 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) 3 janvier 2018

Merci à Rémi Demantes et à Tina la lionne qui vit en compagnie d'autres fauves en semi liberté en forêt de Sologne #TLVSP pic.twitter.com/6h16m1J0Ug— Eric Antoine (@eric_antoine) 3 janvier 2018

(L'essentiel)