Kelly Clarkson a souffert en studio d'enregistrement

Max Martin a écrit et produit des dizaines de tubes. Le Suédois de 48 ans était notamment derrière les manettes pour «… Baby One More Time» de Britney Spears, «It's My Life» de Bon Jovi ou encore «Send My Love» d'Adele.

Dans l'une de ses rares interviews, accordée à la radio BBC Two, il a évoqué l'enregistrement du hit «Since U Been Gone» de Kelly Clarkson. Et, si on le croit, ça n'a pas été une partie de plaisir pour l'Américaine. «Elle chantait incroyablement bien, mais je cherche à faire sonner les voix de manière bien particulière. Elle a donc dû faire un très, très, très grand nombre de prises avant que cela me convienne. Oui, je l'ai torturée», a-t-il expliqué. Si la chanteuse en a bavé, elle a été récompensée pour ses efforts puisqu'elle a remporté un Grammy en 2005 avec ce titre.

(L'essentiel/jde)