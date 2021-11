Un vent de fraîcheur grâce à un as de l'électro

Le DJ toulonnais Kungs opère un retour fracassant, six ans après son premier album. D’abord avec «Never Going Home», qui s’est imposé comme un incontournable de l’été. Ce morceau figure d’ailleurs toujours parmi les 40 titres les plus écoutés du Luxembourg sur Spotify. Kungs, qui est un des Français les plus shazamés du monde, vient de lâcher «Lipstick». Tout comme «Never Going Home», ce titre a été coproduit par Martin Solveig, figure de la musique électronique française.

«Selon moi, "Lipstick" possède un poil plus de folie», a estimé Kungs sur Fun Radio. Rapport à sa collaboration avec Martin Solveig sur ce morceau et sur le précédent, le DJ a affirmé qu’il n’y en aurait pas d’autre «avec sa voix» sur l’album. «Par ailleurs, Martin est aussi un excellent directeur artistique qui m’aide beaucoup sur tout le reste». Quant à ce second disque, il est terminé depuis le 28 octobre. «Je suis super heureux parce que ça fait hyper longtemps que je bosse dessus. Il y aura une dizaine de titres. Il y a peut-être des featurings. Il sort en janvier».

Si Kungs ne s’est pas épanché sur les détails, une chose est sûre: Alex Ridha, plus connu sous le pseudo de Boys Noize, a largement contribué à la galette. L’Allemand a produit les premiers singles qui en sont extraits. Bon point.

(L'essentiel)