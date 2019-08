«Friends» devait avoir un 7ème personnage

«Friends» aura 25 ans le 22 septembre prochain. À cette occasion, Saul Austerlitz a sorti «Generation Friends», un livre rassemblant diverses anecdotes sur la série et ses coulisses.

En plus de devoir s'appeler «Friends Like Us», Entertainment Weekly révèle que la chaîne NBC avait proposé aux créateurs de la série d'ajouter un septième personnage en plus de Monica, Ross, Rachel, Chandler, Joey et Phoebe. L'idée était d'intégrer un personnage un peu plus âgé pour toucher un public plus diversifié. Bien que sceptiques par l'idée, les créateurs ont accepté de l'intégrer dans le scénario initial. «Pat le flic» était un individu récurrent, rencontré à plusieurs reprises dans le Central Perk.

Mais le résultat n'a eu pas le succès escompté. NBC a donc accepté de laisser tomber son idée mais, en revanche la chaîne a accordé plus d'importance aux parents des «Friends», raconte Allociné. Et la mayonnaise a pris, puisque pendant 10 ans (1994-2004), la série a dépassé la barre de 20 millions de téléspectateurs par épisode.

Disponibles sur Netflix, les dix saisons rassemblent aujourd'hui encore les nombreux fans. Netflix a d'ailleurs fait un tollé en juillet en annonçant la fin de diffusion de la série. Les épisodes se retrouveront à partir de 2020 sur le site de streaming AT&T d'HBO Max.

The One Where We Have To Say Goodbye.



We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕