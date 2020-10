Dans les coulisses d’un festival futuriste

L’événement Tomorrowland Around The World s’est tenu sur la Toile les 25 et 26 juillet 2020. Plus de 1 million de spectateurs ont suivi les performances de soixante pointures de la scène électronique, réparties sur les huit scènes de Papilionem, gigantesque île magique en forme de papillon.

Mardi 27 octobre 2020, le festival a publié sur YouTube «Never Stop The Music», docu captivant de 18 minutes qui revient sur la création et les coulisses de l’événement. La vidéo est rythmée par les explications des responsables du design en 3D et des effets spéciaux, ainsi que par les témoignages d’une vingtaine d’artistes ayant participé à l’expérience. Ces derniers ont été emballés. «Ce n’était pas un livestream, c’était quelque chose de totalement différent. On est passé à un niveau supérieur», affirme Dimitri Vegas. «C’était futuriste et avant-­gardiste. Tomorrowland a toujours eu une longueur d’avance. Mais là, il a placé la barre très haut», abonde Martin Garrix.

Tomorrowland n’a pas indiqué si son festival virtuel vivrait une seconde édition. En tout cas, les premiers billets pour son édition physique, en juillet 2021 à Boom (Bel), viennent d’être mis en vente.

(L'essentiel/jde)