De retour avec le titre... et sept kilos en plus

Elle avait pris de gros risques lors d'une soirée qui avait pour thème le carnaval. C'est ainsi que Camille a fait la différence par rapport à ses rivales, Stéphanie et Sophie. Pour l'une des épreuves, elle a utilisé un agrume méconnu, le citron noir d'Iran. Une autre fois, elle a marié le chocolat au maïs. «Je ne partais pas favorite. J'ai fait goûter des saveurs différentes au jury avec des gâteaux, qui ne ressemblaient à aucun autre, et ça a payé», s'est réjouie la jeune femme de 27 ans dans «Le Parisien».

La Bretonne, qui s'est mise à la pâtisserie il y a seulement trois ans et demi, est revenue sur la principale difficulté du concours: «Rester debout des heures à pâtisser.» Elle a confié que c'était très intense et qu'avec la fatigue, les gâteaux n'étaient pas extraordinaires. Avec le stress et le fait de goûter toutes les préparations, elle a pris 7 kg pendant le tournage. Et l'avenir? La jeune consultante financière a avoué qu'elle ne savait pas encore si, en dehors du livre qu'elle publiera en tant que gagnante de l'émission, elle effectuera une reconversion dans la pâtisserie. Un poil plus diserte pour «Télé-Loisirs», Camille a confié qu'elle avait adoré cette première expérience télévisuelle et que cela ne serait pas la dernière. «Je vais faire une petite apparition télé en 2020 dans une émission autour de la nourriture», a-t-elle glissé énigmatiquement.

(L'essentiel/jde)