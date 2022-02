Des bijoux volés sur le tournage de «The Crown»

L’équipe de «The Crown», série qui a triomphé aux Emmy Awards, a joué de malchance. Des malfrats ont dérobé environ 350 antiquités, d’une valeur totale estimée à 170 000 euros, dans des camions stationnés à Mexborough, en Angleterre, où se tourne la 5e saison. Parmi les objets volés figurent une réplique de l’Œuf au carrosse du Couronnement de Pierre-Karl Fabergé, des candélabres en argent et en or, un service de coiffeuse en argent, de la verrerie et des carafes de la cristallerie Saint-Louis. «Les objets volés ne sont pas nécessairement en très bon état, ils ont donc peu de valeur à la revente. Cependant, ils sont précieux en tant que pièces pour l’industrie cinématographique britannique», a regretté Alison Harvey, décoratrice du programme dans lequel Claire Foy, meilleure actrice que maman, a campé Elisabeth II.

Selon Variety, la police a été appelée à 16h30 le mercredi 16 février. Elle a constaté que trois véhicules «contenant des accessoires utilisés dans le cinéma et la télévision» avaient été cambriolés et qu’«un certain nombre d’objets avaient été volés». Les agents ont enquêté sur ce vol sans succès. L’affaire a été classée.

Un porte-parole de Netflix a déclaré au site: «Du matériel de remplacement est recherché. Le tournage ne sera pas retardé». La saison 5 de «The Crown», feuilleton qui raconte l'histoire de la famille royale britannique, est attendue pour novembre 2022.

(L'essentiel/jde)