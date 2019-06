La 3e édition de Siren's Call rock et estivale

Quel meilleur groupe que Metronomy pour célébrer l'été triomphant? Avec l'attitude cool qui les caractérise, Joseph Mount et sa bande enchaînaient les hymnes estivaux, de «The Bay» à «The Look» en passant par le festif «Love Letters» ou le dernier single «Salted Caramel Ice Cream». D'autres nouveaux morceaux, aux influences rock, comme «Wedding Bells», étaient dévoilés par les Britanniques.

À la nuit tombée, sur la scène principale, Cat Power offrait son folk délicat et incarné. Vêtue d'une robe noire, l’Américaine balayait sa discographie avec application. On l'aurait cependant davantage apprécié un peu plus tôt dans la soirée. Dans la foulée, la révélation française Flavien Berger proposait sa pop électronique au Melusina, là-même où les Finlandais The Holy faisaient monter la tension, avec une musique entre The Drums et Arcade Fire.

Des frissons

En fin d'après-midi, Band of Horses avait fait parler l'électricité avec son indie-rock chevronné et énergique, à l'image de «Is There A Ghost». Avec sa ballade «No One's Gonna Love You», le groupe de Seattle parvenait même à nous donner quelques frissons par 33 degrés.

S'ils étaient déjà venus enflammer les Rotondes en avril dernier, beaucoup ne voulaient pas manquer Idles, en fin de soirée. Dans un Melusina transformé en fournaise, les Britanniques allaient mettre le feu aux poudres, avec leurs saillies punk. Le public scandait les refrains bagarreurs, et le guitariste s'offrait un tour sur le bar du club, vêtu d'un simple caleçon. Une conclusion explosive pour un Siren's call rock et estival.

(Cédric Botzung/L'essentiel)