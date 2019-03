Florence Foresti parodie «The Handmaid's Tale»

Alors que les fans de la série «Handmaid's Tale» attendent avec impatience la saison 3 de la série à succès prévue pour le mois de juin, c'est une parodie de Florence Foresti qui fait actuellement le buzz. En effet, la célèbre humoriste française s'est glissée dans la peau du personnage incarné par Elisabeth Moss. Entourée de ses acolytes Leila Bekhti, Géraldine Nakache, David Marsais et Gregoire Ludig du Palmashow, elle a publié sur Facebook une vidéo hilarante qui se moque de la société totalitaire et profondément sexiste décrite dans cette série extrêmement sombre adaptée du roman «La Servante écarlate», écrit par Margaret Atwood en 1985.

Elle s'amuse ainsi des scènes de viol que les servantes sont obligées de subir pour offrir un héritier au maître de maison et enrayer la baisse de natalité dans la république de Gilead. Elle se moque aussi avec les phrases prononcées en permanence par les personnages pour se saluer, de «Blessed be the fruit» (béni soit le fruit) ou «under His eye» (sous son le regard de Dieu), sans jamais les traduire. Le tout sur fond du fameux titre de Simple Minds «Don't you».

La vidéo est dédiée «à tous les aidants de l'association Women Safe», une organisation qui prend en charge des femmes et des enfants victimes de violence. Florence Foresti précise par ailleurs que la parodie était «pour les fans de The Handmaid's Tale... et pour les autres !»

La bande-annonce de la version originale

