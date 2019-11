«Danse avec les stars» tient son gagnant

«Danse avec les stars», 10e du nom, c'est fini. Samedi, Sami El Gueddari s'est imposé en finale avec 62% des votes des téléspectateurs face à Ladji Doucouré. Le nageur français a dansé avec Fauve Hautot, qui gagne ainsi pour la deuxième fois le jeu de TF1 après sa victoire en 2012 avec Emmanuel Moire. La danseuse a d'ailleurs chaleureusement félicité son partenaire ainsi que le relate Télé-Loisirs: «C'est une super récompense et bravo pour le travail que tu as fourni, parce que tu n'as rien lâché constamment, des heures et des heures».

Sami El Gueddari, lui, a lancé un plaidoyer pour le sport à l'issue de sa victoire: «En commençant cette aventure, je voulais vraiment montrer que le handisport mène à tout et on peut faire «Danse avec les stars», on peut gagner «Danse avec les stars». Si ça a pu donner envie à des jeunes, à des moins jeunes, de faire du sport, c'est tant mieux. Si ça a donné envie à des coachs de faire comme Fauve, à savoir traiter les personnes en situation de handicap comme tout le monde, c'est tant mieux».

(L'essentiel/fec)