«Pardonnez-​​moi, je reviendrai»

Véritable businesswoman, Rihanna multiplie ses activités professionnelles. Avec sa musique, sa marque de produits de beauté, sa ligne de vêtements de luxe et sa fondation caritative, la star ne s'est pas ménagée cette année 2019. Alors que ses fans s'impatientent de la voir sortir un nouveau disque, Rihanna a coupé court à tous leurs espoirs. Elle va faire un break dans sa carrière.

C'est sur Instagram que l'artiste de 31 ans a annoncé la nouvelle, mercredi 13 novembre 2019. «À tous mes amis, ma famille et mes collaborateurs vers qui je dois revenir depuis ces derniers mois... pardonnez-moi. Cette année a été surchargée et je travaille sur ce truc qui s'appelle l'équilibre. Je reviendrai», a-t-elle écrit en légende de son autoportrait.

Rihanna Opened Up About Her "Overwhelming" Year Before Appearing To Announce That She's Taking A Break https://t.co/ZTQ9vQB9QV #SM pic.twitter.com/Ik4c1twa7S