«Malcolm» a 20 ans et ça ne nous rajeunit pas

«Malcolm» ou «Malcolm in the Middle», dans la version originale, fête ses 20 ans cette semaine! La série humoristique de la Fox s'est arrêtée en 2006, six ans après la diffusion du premier épisode. Et pourtant, comme «Friends», la série a toujours du succès puisqu'elle continue d'être rediffusée à gogo sur le petit écran.

Pour ceux qui ne connaissent pas, la série qui compte sept saisons, raconte les péripéties plus que drôle d'une famille américaine. Les parents Hal et Loïs ont quatre garçons assez casse-cou: Francis, qui part à l'école militaire, Reese le second, Malcolm, au milieu et Dewey, le plus jeune, petit souffre-douleur de Malcolm et Reese. De par son humour cynique, la série est devenue culte pour toute une génération, et devenait pour certains presque une tradition pour les après-midi sans école.

Nunca te he pedido nada @NetflixES pero por favor, Malcolm in the middle! pic.twitter.com/wTQNHsjbxz — Rodrs (@Rodry03) January 16, 2020

La sitcom a été un tremplin pour Bryan Cranston, qui est devenu Walter White dans «Breaking Bad». Mais il n'a pourtant pas oublié son personnage et souhaite même un reboot, Frankie Muniz (Malcom) est du même avis. Mais ces dernières années, l'acteur a subi plusieurs AVC, au point qu'il ne se souvient pas d'avoir été dans la peau de Malcolm... Frankie a tout de même révélé l'été dernier que des discussions sur la production d'un film étaient en cours mais rien n'a encore été signé, reprend Télé7jours

Petite information insolite, saviez-vous que c'est Linwood Boomer, alias Adam Kendall, le mari aveugle de Mary dans «La Petite Maison dans la prairie» qui a créé la série? Peut-être qu'il avait déjà l'idée du personnage Malcolm pendant le tournage! En tout cas, bon anniversaire Malcolm!

Anecdote pour la machine à café demain : Linwood Boomer, principalement connu pour avoir joué le rôle d'Adam Kendall, époux de Mary Ingalls, dans la série à succès "La Petite Maison dans la prairie", ce n'est autre que le créateur, scénariste et réalisateur de la série #Malcolm ! pic.twitter.com/lfB3gmT10Z — Eklecty-City - Pop Culture (@EklectyCity) November 3, 2019

Malcolm in the Middle pic.twitter.com/GByv9KXYl4 — Best Movie Line (@BestMovieLine) January 15, 2020

