Son «pire cauchemar» prend vie en film

La colocation peut être un enfer. C’est ce que raconte «The Rental», à voir dès mercredi 19 août en salle. Il s’agit du premier film de Dave Franco en tant que réalisateur. Histoire de compliquer encore son job, l’Américain de 35 ans a fait tourner son épouse, l’actrice Alison Brie, de la série «Glow» sur Netflix.

D’où est née l’idée de « The Rental », que vous avez écrit et réalisé?

Le film est inspiré de ma propre paranoïa d’avoir à partager une maison en colocation avec des potes dont on ne connaît pas grand-chose. Ça m’est arrivé à mes débuts à Hollywood, où beaucoup de jeunes artistes partagent une maison avec quatre ou cinq autres pour limiter les dépenses. J’ai écrit «The Rental» comme si cette histoire de quatre copains qui louent une maison et qui se sentent espionnés par le propriétaire des lieux était mon pire cauchemar.

Vous êtes marié depuis trois ans avec Alison Brie, qui est la star de votre film...

Certains couples détestent collaborer, mais j’ai adoré travailler avec ma femme. Alison est tellement talentueuse qu’elle a rendu mon job de réalisateur très facile. Elle a réussi chaque scène dès la première prise. On a gagné beaucoup de temps (rires).

Pourquoi ne pas avoir été son partenaire aussi devant les caméras?

J’avais prévu de jouer dans le film. Mais j’ai supplié les producteurs de m’éviter d’avoir à être des deux côtés de la caméra pour me concentrer sur la mise en scène. C’est tellement galère lorsqu’un comédien doit faire les deux choses à la fois, car on ne peut pas avoir la tête à tout.

«The Rental» est à déconseiller à ceux qui aiment louer des apparts sur Airbnb par exemple...

Pas forcément. Je n’ai jamais été aussi à l’aise pour louer une maison pour le week-end sur une app que depuis que j’ai fini mon film. Reste que la première chose que je fais en arrivant, c’est le tour des pièces pour voir s’il n’y a pas une caméra qui m’espionne (rires).

Que dire de la scène où chacun consomme de l’ecstasy?

Alison et moi avons testé cette drogue dans le but de faire de la recherche (NDLR: Dave fait un clin d’œil). Nous avons pris une pastille qu’on surnomme la drogue de l’amour. Alison en a consommé bien plus que moi et elle s’est mise à danser sur le lit et à délirer durant des heures. Nous étions dans une chambre d’hôtel à Ojai en Californie et j’ai tout filmé pour lui montrer avant le tournage.

À quand un autre projet avec votre épouse?

Nous venons de finir l’écriture d’une comédie romantique et nous avons écrit le scénario ensemble. J’ai fait une liste de films du même genre et nous avons passé toutes les soirées du confinement à les regarder pour voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas à l’écran. C’est encore trop tôt pour vous dévoiler notre intrigue, mais nous allons nous attacher à cette production commune dès qu’on aura le feu vert.

