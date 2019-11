Le propriétaire de la villa attend d'être indemnisé

Voir une partie de sa maison partir en fumée le 7 juillet 2019 n'a déjà pas beaucoup plu à Tito Barra, mais n'avoir toujours pas été indemnisé plus de quatre mois plus tard le fait carrément perdre son sang-froid.

Le propriétaire de la villa dans laquelle se déroulait le tournage de la saison 4 des «Marseillais vs Le reste du monde» jusqu'à ce qu'un incendie s'y déclare a fait part de son agacement à TV Mag. «Les assureurs d'Allianz (ndlr: auprès desquels la société de production Banijay a conclu un contrat) ne veulent pas me payer pour le moment. Mon avocat est en pourparlers avec eux, mais je n'ai toujours pas reçu le moindre euro de leur part et je ne peux pas entamer les réparations», s'est-il plaint.

Problème électrique

Du côté de la production, on assure que l'enquête de police pour déterminer les causes du feu n'est pas encore terminée, raison pour laquelle l'assurance n'a pas encore bougé. «Faux», répondent Tito Barra et la direction de la police judiciaire de la région de Faro, au Portugal. L'incendie est dû à un problème électrique et selon le propriétaire des lieux, ce sont les équipements nécessaires au tournage qui ont provoqué les flammes, détruisant le salon la cuisine, une salle de bains et trois chambres.

Tito Barra est prêt à se battre devant la justice si Banijay refuse de l'indemniser. Il faut dire que l'homme a tout intérêt à recevoir rapidement son argent, puisqu'il souhaite vendre sa maison et doit donc effectuer les travaux nécessaires, estimés à 1,2 million d'euros, le plus vite possible pour la rendre à nouveau habitable.

(L'essentiel/jfa)