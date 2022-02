L’essentiel: Vous êtes de retour au Luxembourg, dans une salle assez intimiste. Vous ne craignez pas l’intimité?

Ce vendredi, 20 h, au Aalt Stadhaus, à Differdange. Ce vendredi, 20 h, au Aalt Stadhaus, à Differdange. Entrée: 17/34 euros

Tristan Lopin: Pas du tout. En général, je préfère car j’aime bien voir les gens et c’est toujours plus sympa d’avoir une interaction avec eux. Toute une partie de mon spectacle est écrite pour laisser la place aux gens, même si c’est contrôlé.

Comment présenteriez-vous votre nouveau spectacle, «Irréprochable»?

Il est plus intime que le précédent. Je l’ai majoritairement écrit pendant le premier confinement. J’étais seul dans mon studio parisien, dans un état de déprime assez avancé (rires). Mais ça reste un spectacle assez universel, qui touche tout le monde.

Quelles ont été vos inspirations?

J’ai vécu deux ruptures assez difficiles, et je faisais le bilan sur mes névroses. J’ai passé beaucoup de temps à m’occuper des problèmes de mes ex et le fait d’être seul et de ne voir personne, j’ai pu affronter des choses qui me hantaient et qui parlent aux gens: la peur de la solitude, de la mort, de l’abandon. Mais je vous rassure, le spectacle est très drôle.

Vous mettez-vous des limites?

Inconsciemment, il y a des choses que je trouve drôles, mais que je n’ose pas faire, mais je ne me suis pas du tout limité car c’est un humour plus cinglant que sur le premier spectacle. Je m’autorise des choses que je ne m’autorisais pas avant, avec l’expérience.

Comment gérez-vous le fait de vous dévoiler à ce point?

Disons que je donne ce que j’ai envie de donner. Il y a plein de choses que je ne dévoile pas non plus. C’est assez cathartique et ça fait du bien aux gens, car c’est sincère.

Comment se sont passées les retrouvailles avec le public?

Le nouveau spectacle a démarré le 29 juin dernier et les retrouvailles ont été hyper chouettes. Les gens avaient réservé leur place depuis longtemps. Les voir aussi réceptifs a été très galvanisant.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)