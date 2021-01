Que deviendra Samantha Jones dans cette suite?

Depuis le 10 janvier 2021, date de l’annonce du retour de trois des quatre héroïnes de «Sex and the City» pour de nouvelle aventures sur HBO Max, de nombreux fans se demandent ce qui a bien pu arriver à Samantha. Le personnage joué par Kim Cattrall ne sera pas présent dans «And Just Like That», probablement en raison de la relation quelque peu conflictuelle de l’actrice avec Sarah Jessica Parker, star de la série.

Le site de jeu en ligne Bovada a flairé un bon filon et propose à ses clients de parier sur la manière dont les scénaristes expliqueront l’absence de Samantha, rapporte le «Hollywood Reporter». Parmi les propositions les plus citées, on trouve le décès de la New-Yorkaise, son déménagement hors de la Grande Pomme ou encore le fait que son nom ne soit même pas évoqué dans la nouvelle fiction.

D’après un porte-parole du Bovada, le sort de Samantha est le deuxième pari le plus populaire de l’histoire du site pour une série télé. Seul l’épisode final de «Game of Thrones», en 2019, avait attiré plus de joueurs.

