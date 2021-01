Finies les scènes de sexe devant un homme

Keira Knightley en a marre des représentations stéréotypées et de la chosification des femmes au cinéma par les réalisateurs masculins, ce que résume l’expression «male gaze». La comédienne britannique l’a expliqué dans le podcast Chanel Connects: «Je me sens très gênée à l’idée de reproduire le regard masculin. Je ne veux pas de ces horribles scènes de sexe où vous êtes toute luisante et que tout le monde reluque. Ça ne m’intéresse pas de faire ça.»

Elle ne va donc plus tourner, à l’avenir, de scène de sexe ou de nu devant une équipe masculine, même si elle comprend qu’une telle scène doit être bonne dans un film, avec quelqu’un de «canon». À cause de ce fameux regard masculin, mais aussi «partiellement par vanité». Car Keira Knightley est maman, et doublement (Edie, 5 ans, et Delilah, 1 an, dont le père est James Righton, musicien du groupe Klaxons). «Ce corps a désormais accueilli deux enfants, explique l’actrice de 35 ans, et j’aimerais juste ne pas me retrouver nue devant un groupe d’hommes.»

Les hommes non, les femmes si

Keira n’exclut pas de futures scènes de sexe, pour autant qu’elles soient tournées par des femmes. «Si j’écrivais un scénario à propos de mon parcours pour devenir maman et l’acceptation de mon corps, je pense que ça devrait être réalisé par une femme. Je ne bannis pas ça non plus, mais avec un réalisateur homme, si.»

Parmi les projets de l’actrice, l’adaptation en mini-série, par la réalisatrice Ilene Chaiken, du roman «The Other Typist». L’y verra-t-on nue?

(L'essentiel/cma)