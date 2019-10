Lomepal va se dévoiler en acoustique sur Arte

Lomepal va se montrer sous un jour inédit dans le film «Trois jours à Motorbass» à l'écran vendredi 18 octobre 2019. «Je me suis enfermé trois jours dans ce studio pour y enregistrer 15 versions acoustiques de titres extraits de mes albums «Flip» et «Jeannine», explique-t-il au bout du fil. Pour ce faire, il s'est uniquement aidé de vibraphone, de vieux synthés, de guitares sèches et électriques et d'un piano à queue.

«Dans le film, on découvre aussi des moments de vie durant lesquels on cherchait comment réarranger et réinterpréter ces morceaux», détaille le Parisien, 27 ans. Pour lui, le choix d'Arte était logique: «C'est une chaîne artistique connue de tous et c'est un film musical.»

(L'essentiel/fec)