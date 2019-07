À 16 ans, il est sacré champion du monde

Devant plus de 27 000 spectateurs, dans un stade new-yorkais en ébullition, la Fortnite World Cup a sacré son roi incontesté dimanche soir: il s'agit de l'Américain Bugha, âgé de 16 ans seulement, qui a remporté haut la main la finale solo de la première édition du Mondial d'Epic Games, devant les 99 autres adversaires qualifiés.

D'un niveau de jeu proprement hallucinant, Bugha a rapidement fait savoir à la concurrence qui était le véritable patron dans l'enceinte. Avec une Victoire royale et 9 éliminations lors de la première manche, l'Américain s'est directement placé en tête de classement, et n'a plus quitté cette place jusqu'à l'issue de la compétition. Il totalise par ailleurs le record de kills de la finale, avec 23 victimes au compteur!

C'est donc logiquement que le joueur de Sentinels repart avec les 3 millions de dollars promis au vainqueur. Les joueurs américains Psalm et EpikWhale complètent le podium, tandis que le français Skite (membre de LeStream Esport et coéquipier de Vato) s'est classé à une très honorable 7e place. Il empoche ainsi plus d'un demi-million de dollars.

Le jeune prodige français Snayzy, a quant à lui vécu une finale difficile. Il pointe ainsi en queue de classement, à la 88e place.

