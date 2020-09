C’est un souvenir pour le moins étrange que Miley Cyrus a raconté à Joe Rogan dans le podcast «The Joe Rogan Experience» le 3 septembre. Alors qu’elle évoquait le fait qu’elle ne buvait plus d’alcool parce qu’elle ne supporte plus d’avoir la gueule de bois, la chanteuse de 27 ans a dérivé sur le sujet des drogues. Elle s’est alors souvenue de ce qui lui était arrivé quand elle avait pris de l’ayahuasca, une préparation à base de plantes qui donne des hallucinations, alors qu’elle venait d’arrêter de manger de la viande.

«Le chaman a atteint ma gorge et il a commencé à retirer tous les animaux morts que j’avais mangés pour me les faire vomir, a-t-elle décrit. Mais je ne voyais pas ces animaux, je me voyais vomir des phoques. Vomir un phoque, c’est pas marrant.» Si cette expérience semble l’avoir vaccinée contre l’ayahuasca, l’interprète de «Wrecking Ball» n’a cependant pas totalement arrêté la drogue. Elle a même admis que sa famille était «une bande de drogués».

(L'essentiel/jfa)