Ricky Martin attend son quatrième enfant

Ricky Martin and husband are expecting a fourth child: 'I love big families' https://t.co/c05WYbhTrT https://t.co/VGW7lQl1Im pic.twitter.com/tKz9feCrTq — Bikini Tops (@BiquiniTops) September 29, 2019

Carnet Rose pour Ricky Martin et son mari Jwan Yosef qui attendent leur quatrième enfant. Déjà parents de jumeaux, Valentina et Matteo, 11 ans, et Lucia, la petite dernière, le couple accueillera bientôt un petit frère ou une petite sœur. Comme les trois premiers enfants du chanteur, le bébé est conçu via une mère porteuse.

«Ma famille est ici. Jwan, je ne te vois pas, mais mon mari Jwan je t'aime. Je vous aime mes jumeaux chéris, Valentino et Matteo, ils sont là aussi. Je vous aime de tout mon cœur, vous êtes ma force, vous m'inspirez chaque jour, vous me motivez à continuer à faire ce que je fais et vous êtes des enfants géniaux. Vous êtes géniaux. Je t'aime Lucia, ma petite fille qui n'est pas avec nous aujourd'hui, elle est avec sa grand-mère, mais elle aussi est la lumière de ma vie, a confié Ricky Martin, heureux. Et au fait, je dois vous annoncer que nous sommes enceints. On attend un bébé. J'adore les grandes familles!», a-t-il déclaré, samedi 28 septembre, pendant un discours lors d'un événement de charité à Washington, selon E!.

Ricky Martin has announced yesterday at the #HRCNationalDinner that he and husband Jwan Yosef are expecting their fourth child together. pic.twitter.com/j8T3w4YhGH — The Pop Hub (@ThePopHub) September 29, 2019

