«Waterworld» aura une suite sous forme de série

Est-ce parce que ce film futuriste ne le sera peut-être pas si longtemps que «Waterworld» revient d’actualité et pourrait renaître sous forme de série télévisée? Sorti en 1995, le long métrage de Kevin Reynolds racontait l’histoire d’un mutant aux pieds palmés, surnommé Le Mariner, navigant sur une Terre recouverte par les eaux, conséquence du réchauffement climatique.

Le personnage, incarné par Kevin Costner, aidait une mère (Jeanne Tripplehorne) et sa fille (Tina Majorino) dans leur quête d’une légendaire terre encore émergée, des pirates (Dennis Hopper) à leurs trousses. Le tout sur des radeaux ou des cités flottantes de fortune.

Une fortune, c’est ce que coûta le film de Kevin Reynolds. Ses 175 millions de dollars de budget en avaient fait l’un des films les plus coûteux de l’époque. Plus dur fut le flop, même si le long métrage finit par rentrer dans ses sous au box-office mondial, et surtout par entrer dans le clan des films culte, de ceux qu’on ne trouve pas bons mais qu’on ne peut pas s’empêcher de regarder.

L'action du film 20 ans plus tard

Selon Collider, «Waterworld» devrait connaître une deuxième vie sous forme de série. Le producteur du film originel, John Davis, est derrière ce projet, et annonce déjà Dan Trachenberg («10 Cloverfield Lane») derrière la caméra.

Sinon, rien n’est bouclé, ni du côté d’une plateforme pour la diffusion en streaming, ni du côté du scénario (même si «un scénariste sera signé d’ici deux semaines», dixit Davis). On sait seulement que l’action du film se situera vingt ans plus tard. Les acteurs reprendront-ils leurs rôles? Évidemment pas Dennis Hopper, décédé en 2010. Mais Kevin Costner?

(L'essentiel/cma)