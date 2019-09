«Timothée Chalamet est extrêmement doué»

Lily-Rose Depp donne la réplique à Timothée Chalamet dans «Le Roi», disponible sur Netflix dès le 1er novembre 2019. La star de 20 ans ne tarit pas d'éloges sur le jeune acteur dont elle partage la vie, mais évite d'en parler en public. Elle s'est confiée lors de la présentation de son film, à la Mostra de Venise.

Voyez-vous un rapport entre la reine que vous incarnez dans ce film et une star de cinéma flanquée de son entourage?

Je ne me comparerais pas à une reine parce que si j'avais cette image de moi, je serais mal barrée! Cela dit, je peux comprendre la comparaison. Les deux sont des personnages publics qui ont des supporters et des détracteurs. Et puis ils sont confrontés à des gens qui expriment librement leurs opinions à leur égard !

Lisez-vous ce qu'on écrit sur vous?

Non, je ne pense pas que cela soit sain. Personnellement, je n'ai pas envie de faire ça.

Qu'admirez-vous chez Timothée Chalamet en tant qu'acteur?

Il a une immense intelligence émotionnelle. Ce film explore les émotions et le côté vulnérable d'un homme héroïque, ainsi que la façon dont cette fragilité influence ses décisions et actions. Je trouve que Timothée porte ça magnifiquement bien. C'est un acteur extrêmement doué et il s'est totalement investi dans le rôle. Il m'a vraiment impressionnée et c'est aussi une joie de travailler avec lui.

Dans le film, vous parlez l'anglais avec un accent français mais pas dans la vie. Comment avez-vous fait?

C'était intéressant parce que je suis complètement bilingue. Adopter l'accent français en parlant anglais est plus compliqué qu'il n'y paraît et j'étais déterminée à réussir parce que je suis française! Une des choses que je préfère dans mon métier, c'est de me préparer pour un rôle et construire un personnage. J'ai donc bossé avec un prof de diction avant et pendant le tournage.

Que trouvez-vous de moderne dans l'histoire du film «Le Roi»?

Aussi loin qu'on remonte dans le temps, la réalité des gens n'était pas aussi différente de la nôtre qu'on le pense. Les émotions qui influencent nos décisions et actions n'ont pas changé. La colère ou la tristesse qu'on ressent à notre époque est la même qu'on ressentait au 15 ème siècle.

Regardez la bande-annonce du film «Le Roi», dès le 1er novembre 2019, sur Netflix:

(L'essentiel)