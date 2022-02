Cyprien est papa pour la première fois

Grande nouvelle pour ses fans: Cyprien est papa. Le deuxième youtubeur français le plus suivi, après Squeezie, a révélé sa paternité à l’occasion d’une session questions/réponses avec ses abonnés sur sa chaîne, dimanche 13 février. «Es-tu enfin papa?» lui a demandé l’un d’eux. Ce a quoi le Niçois de 32 ans a répondu: «Ça se voit peut-être à ma mine un peu fatiguée, mais effectivement, depuis quelques jours, je suis papa!» Cyprien a ajouté que la naissance de son enfant était «le plus gros événement de sa vie» et que le bébé et sa maman allaient très bien. Il a ajouté qu’il vivait «un bonheur incroyable», même s’il est «extrêmement fatigué» à cause de ses nuits très courtes. Souhaitant préserver au maximum son petit garçon, il n’a pas révélé son prénom ni publié sa photo sur les réseaux sociaux. «Il est chou à 1000%, j’en suis gaga, a-t-il juste dit à son sujet. Voilà c’est annoncé. Je n’en dirais pas plus parce que ça relève de la vie privée. Mais je suis très content, extrêmement fier.»

L’heureuse maman du nouveau-né, Aurélie Dunand, est la compagne de Cyprien depuis près de quinze ans. «On est très fusion­nels, insé­pa­rables. Je suis très stable affec­ti­ve­ment. Elle a été ma première histoire sérieuse et ce fut la bonne», avait confié le jeune papa à Public. Côté professionnel, tout va aussi pour le mieux pour Cyprien. Il vient de terminer le scénario d’un film qu’il va réaliser pour le cinéma, avec Gaumont. «C’est très stimulant. La fiction c’est un peu toute ma vie, c’est ce que je préfère, a-t-il expliqué. C’est un rêve en soi. C’est un projet sur lequel je travaille depuis très longtemps. J’ai hâte de commencer le tournage.»

(L'essentiel/lja)