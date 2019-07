Les exigences de la danseuse Candice Pascal

Depuis le 9 juillet 2019, les téléspectateurs de TF1 découvrent chaque mardi comment une dizaine de célébrités vit dans un confort spartiate dans la 2e saison de «Je suis une célébrité, sortez-moi de là». Peu de nourriture, des nuits sur des lits de camp et des épreuves qui s'enchaînent, Capucine Anav, Brahim Aslmou, Nilusi et leurs camarades de jeu sont très loin de leur confort habituel et cela se lit sur leur visage.

Cependant, une des candidates a toujours l'air plus fraîche que les autres. Candice Pascal est nettement moins marquée que ses compagnons d'aventure et Voici a découvert pourquoi. Selons les informations du magazine people, la danseuse a exigé d'être maquillée tous les jours et a fait mettre cette condition dans son contrat de participation.

Forcément, cela a passablement agacé les autres célébrités féminines du programme. «Candice était toute pimpante alors que les autres avaient des têtes d'épave, elles étaient dégoûtées», a raconté une personne présente sur le tournage à «Voici».

(L'essentiel/jfa)