Trois préquels de «GoT» seraient à l’étude

L’information dévoilée par Variety n’a pas été confirmée par HBO, mais si elle est vraie, les fans de «Game of Thrones» et de l’univers de George R. R. Martin ont de quoi se réjouir. Selon le magazine américain, la chaîne câblée travaille sur trois séries dont l’action se déroulera avant celle de «GoT» et intitulées «9 Voyages», «Flea Bottom» et «10’000 Ships».

La première, dont le titre pourrait également être «Sea Snake», sera écrite par Bruno Heller («Rome», «Le Mentaliste») et aura Lord Crolys Velaryon pour héros. Connu sous le nom de Sea Snake et seigneur de la Maison Velaryon, il était le mari de Rhaenys Targaryen. L’homme était l’aventurier nautique le plus connu de Westeros et avait réussi à amasser plus de richesses que les Lannister.

Un seul confirmé

Quant à «Flea Bottom», elle se déroulera dans le quartier de Culpucier, le plus pauvre et mal famé de Port-Réal. «10 000 Ships» sera centrée sur la princesse Nymeria qui emmena les Rhoynar à Dorne, où elle épousa Lors Mors Martell.

Si elles voient le jour, ces trois séries s’ajouteront à «House of the Dragon», seul préquel confirmé de «Game of Thrones» prévu pour 2022 et qui racontera les origines de la Maison Targaryen. Un autre, qui serait une adaptation de trois nouvelles de George R. R. Martin sur les aventures de Duncan le Grand et de son écuyer, serait dans le tuyaux de HBO.

(L'essentiel/jfa)