«Allô maman, ici bébé!» va avoir son remake

Jamais à court d'idées inédites et innovantes, Hollywood! La dernière trouvaille, révélée par Deadline? Un remake de «Allô maman, ici bébé!», comédie réalisée par Amy Heckerling en 1989. On y voyait une mère célibataire (Kirstie Alley) gérer la venue de son bébé avec la complicité d'un chauffeur de taxi (John Travolta). Surtout, on y entendait leurs aventures racontées en voix off par la voix du têtard lui-même, qui était celle de Bruce Willis dans la version originale, de Daniel Auteuil dans la version française.

Le film d'Amy Heckerling, qui a emmagasiné la bagatelle de presque 300 millions de dollars de recettes mondiales, avait accouché de deux suites, «Allô maman, c'est encore moi», en 1990, et «Allô maman c'est Noël», en 1993.

Aucun détail n'est connu

À ce jour, on ne sait pas grand-chose du remake, sinon qu'il est en cours d'écriture sous la plume de Jeremy Garelick, lequel en sera également le metteur en scène. Pour mémoire, Jeremy Garelick est le scénariste et réalisateur de «La rupture» (2006), avec Jennifer Aniston et Vince Vaught, et «Témoins à louer», sorti directement en DVD.

«Ce qui me passionne, c'est que j'ai quatre enfants, dont des jumeaux, et c'est quelque chose qu'ils peuvent regarder, et ainsi partager une partie de l'expérience que j'ai eue avec ma femme... Comme, trouver comment élever ces enfants, avec toutes les erreurs, ça arrive», explique Garelick à Deadline. «Ajoutez à cela les voix associées aux expressions faciales, cela semble vraiment une idée amusante. Tout le monde peut s'identifier aux bébés», ajoute-t-il.

Peut-on espérer qu'un rôle sera réservé à Kirstie Alley et John Travolta? Ceux des grands-parents du futur poupon, par exemple?

Voici un extrait du film de 1989:

(L'essentiel)