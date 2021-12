Stromae de retour en concert à Bruxelles et Paris

Stromae fera son retour sur scène au mois de février, pour trois dates avant-première, qu'il a lui-même annoncées vendredi. On retrouvera l'artiste belge, le 22 février à Bruxelles (Le Palais 12), le 24 février à l'Accord Arena de Paris et le 27 février à l'AFAS Live d'Amsterdam.

Les billets, qui seront mis en vente vendredi, à partir de 18 heures, risquent de partir vite... Cet été, on retrouvera également l'artiste belge dans différents festivals en Europe.

