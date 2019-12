«J'ai vécu la pire hantise d'une Miss: tomber»

«La leçon que j'en tire est que tomber et se relever est le principe même de la vie d'une femme, le principal c'est d'avancer peu importe les obstacles. Si tu tombes 9 fois relèves toi 10 fois et garde la tête haute.» Ce sont les mots de Maëva Coucke, Miss France 2018. La Nordiste a réagit avec humour après avoir chuté lors de la répétition du défilé en maillot de bain de Miss Univers 2019 qui se tiendra dimanche soir Atlanta.

Dans la vidéo de sa mésaventure, on peut voir l'ex-Miss Nord-Pas-de-Calais tomber en bout de «runway» avant de faire un signe de la main pour rassurer le public et le jury sur son état de santé. Plus de peur que de mal. La représentante française s'est relevée rapidement, sourire aux lèvres, sous un tonnerre d'applaudissements. «Une petite vidéo de la France qui tombe», s'est-elle ensuite amusée sur son compte Instagram.

Je l'adore Maeva Coucke elle en rigole même de sa chute #MissUniverse2019 pic.twitter.com/dciZ0DDeql— ???????????????????????????? (@rocksabbb) December 7, 2019

«Je ne me suis pas fait mal. C'est la faute à pas de chance, au sol, aux talons, je ne sais pas… Ce n'est pas bien grave, ça arrive, c'est du live. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas et malheureusement on ne contrôle pas les chutes. […] Je pense que ça restera dans les annales», a rassuré la reine de beauté.

Maëva Coucke n'est pas la seule qui a vécu cette mésaventure dans samedi soir. Quatre autres candidates (sur 90) sont tombées.

