Début du tournage du spin-​​off de «That ’70s Show»

Annoncé en octobre 2021 par Netflix, le spin-off de «That ‘70s Show», intitulé «That ‘90s Show», a commencé à prendre vie. Debra Jo Rupp et Kurtwood Smith, qui reprennent leur rôle de Kitty et Red, ont annoncé sur Instagram que le tournage avait commencé. Les deux acteurs ont partagé des clichés sur lesquels on peut apercevoir le script de l’épisode pilote.

L’action de la série se déroulera, comme son nom l’indique, dans les années 1990 et commencera en 1995, avait révélé la plateforme de streaming. «That ‘90s Show» sera centrée sur le personnage de Leia, la fille de Donna et Eric, qui se rend dans la ville de Point Place, dans le Wisconsin, pour rendre visite à ses grands-parents, Kitty et Red. Son séjour lui permet de créer des liens avec plusieurs adolescents sous le regard vigilant de Kitty et Red.

Le rôle de Leia a été confié à Callie Haverda. Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi et Sam Morelos complètent le casting. Selon les informations de plusieurs médias américains, les acteurs de la série originale – Ashton Kutcher, Mila Kunis, Laura Prepon et Topher Grace – sont actuellement en négociations avec Netflix pour revenir dans les dix épisodes que doit compter la première saison.

(L'essentiel/jfa)