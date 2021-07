«Kaamelott» débarque enfin dans les salles

«Kaamelott»



De et avec Alexandre Astier. Avec Lionnel Astier, Guillaume Gallienne, Alain Chabat, Géraldine Nakache, Sting. Sortie au Luxembourg: mercredi 21 juillet 2021. **

Après 458 épisodes d’une durée de 3min30 à 50 minutes, «Kaamelott» ­débarque en version longue (2 heures) pour le grand écran. La trame suit les événements de la sixième saison, après qu’Arthur (Alexandre Astier) s’est réfugié à Rome. Dix ans ont passé. Alors que Lancelot (Thomas Cousseau) fait régner la terreur à Kaamelott et qu’une résistance se monte dans l’ombre, le duc d’Aquitaine (Alain Chabat) fait tout pour qu’Arthur reprenne sa place de roi.

Pléthore de personnages se succèdent. Parmi les nouveaux venus: les artistes britanniques Jehnny Beth et Sting, ainsi que les acteurs Clovis Cornillac et Guillaume Gallienne. Inutile de vous dire que les vannes fusent et que l’humour n’est jamais loin dans cette comédie médiévalo-burlesque d’Alexandre Astier, qui a mis une dizaine d’années à être au point, avant d’être encore retardée par la pandémie.

Après une si longue attente, la plupart des fans de la série y trouveront leur compte. D’ailleurs, en France, les 60 000 places mises en vente pour les avant-premières sont parties en vingt-quatre heures: un record pour un film français!

À quand les deux volets suivants? «Je ne veux ni les enchaîner, ni m’arrêter trop longtemps avant la suite, a confié Alexandre Astier à nos confrères du matin.ch. Mais je veux être frais pour les faire». L’artiste a aussi indiqué que l’aventure «Kaamelott» se poursuivrait encore, sous forme de nouvelles BD et peut-être avec un livre qui raconterait les années sur l’île de Bretagne où Arthur n’était pas là.

(L'essentiel/Marine Guillain)