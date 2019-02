Gad Elmaleh a été banni d'un cabaret quebécois

Pour protéger les humoristes et les créateurs, nous avons décidé de bannir Gad Elmaleh de notre établissement.https://t.co/ySKZVTNYMQ

La chaîne YouTube #CopyComic a publié lundi dernier une vidéo accusant de plagiat Gad Elmaleh. Par ce montage, le créateur de la chaîne, connu sous le nom de Ben, accuse l'humoriste de 47 ans d'emprunter des idées à nombreux rois du stand-up, dont les Américains George Carlin, Steven Wright ou encore Dany Boon et Dieudonné.

En réaction, le Bordel Comedie Club, à Montréal (Canada) a décidé de le bannir de son établissement. «Il ne reviendra plus. Il ne peut plus jouer au Bordel Comédie Club, pour protéger les autres humoristes», indique l’humoriste et cofondateur du Bordel Comédie Club, Charles Deschamps, à Radio-Canada.

Gad Elmaleh n'est pas au bout de ses ennuis, puisque Ben, le créateur de la chaîne #CopyComic, a promis de diffuser lundi une deuxième vidéo.

(L'essentiel)