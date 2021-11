Ayant imité les faits et gestes de Céline Dion dans son film «Aline», Valérie Lemercier craignait la réaction de la star canadienne mais ce sont son frère et sa sœur qui lui sont tombés dessus. Michel et Claudette Dion étaient invités dans l'émission canadienne «La semaine des 4 Julie». Le film de l'humoriste en hommage à la chanteuse ne leur a pas du tout plu, au point de vouloir rétablir la vérité. «Valérie Lemercier s'est payé un méchant trip sur le dos de la vie de Céline», a lancé Claudette Dion.

«Ma mère n'a jamais parlé comme ça à René, et Céline n'a jamais manqué de rien. On passe pour un gang de bougons. Je connais leur histoire. Je m'excuse, mais à Charlemagne, on n'avait pas une cabane, c'était toujours propre dans la maison», déclarait sa sœur, assurant avoir eu de la peine en voyant le faux biopic. «On dit toujours qu'on n'a jamais connu la misère parce que maman savait tout faire et que papa avait trois jobs. Je ne reconnais pas la langue, je ne reconnais pas la famille, je ne reconnais pas nos racines. » «Même s’ils ont voulu faire une espèce de comédie, pour maman (la défunte Thérèse Dion, interprétée par Danielle Fichaud), et même pour Céline, ça va trop loin», a ajouté le frère et parrain de la star, Michel Dion, qui assure avoir relevé beaucoup d'erreurs dans le long métrage.

#Aline : « Je ne reconnais pas ma langue, je ne reconnais pas ma famille, je ne reconnais pas nos racines », réagit Claudette Dion, la soeur de Céline Dion, au sujet du film. « On passe pour une gang de bougons! » dit-elle sur le plateau de Julie Snyder. https://t.co/Tb7UDgMYhO pic.twitter.com/XIJu4HmAqV — Hadi Hassin (@hassinhadi) November 24, 2021

Le frère de l'interprète de «Pour que tu m'aimes encore» évoque même plusieurs scènes et personnages du film complètement inexistants dans vraie vie, comme le maquilleur gay d'Aline. «Ce sont des détails que tout le monde connaît. Il y a tellement eu de biographies, de documentaires et de DVD», estime l'ancien régisseur de la Canadienne. «Quand je vois un film comme ça, et que je connais l'histoire, le film qu'on a vu Claudette et moi, ce n'est pas ce qu'on pense».

À noter que Valérie Lemercier avait annoncé l'aspect humoristique de son film, qui n'est d'ailleurs pas une vraie biographie. «Je ne voulais pas qu’un de ses frères me dise : "Mon pull était bleu en 98 et pas rouge", a-t-elle précisé au magazine Society. On m’a proposé de tourner dans une de ses maisons, j’ai refusé. Pareil pour le village. C’était marrant de réinventer un peu quelque chose.»

«Aline» Sorti le 10 novembre

✨En primeur, voyez les commentaires de Claudette et Michel Dion au sujet du film «Aline», ce soir 21h sur @noovo_ca! pic.twitter.com/Vp1VgnFKUx — La semaine des 4 Julie (@lasemdes4julie) November 23, 2021

(mm/L'essentiel)