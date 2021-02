Josh Duhamel jouera aux côtés de Jennifer Lopez

Après avoir été accusé de pulsions cannibales par des femmes avec qui il a été en relation, Armie Hammer est en pleine tempête médiatique depuis quelques semaines. En effet, des phrases choquantes qu’il avait envoyées à l’une de ses conquêtes, et relayées sur Twitter, sont accablantes.

«J'aimerais te marquer, te tatouer, te raser la tête et garder tes cheveux avec moi. Te couper un bout de peau et te demander de le cuisiner pour moi... Te dire de t’ouvrir les veines et d'utiliser le sang comme lubrifiant», pouvait-on lire.

S’il nie tout en bloc, l’acteur de 34 ans a dû faire une croix sur le tournage du film «Shotgun Wedding», dont il devait partager l’affiche avec Jennifer Lopez.

Ce que la presse spécialisée supposait depuis quelques jours est désormais officiel: c’est Josh Duhamel qui reprendra son rôle dans la nouvelle comédie romantique. «Nous ne pourrions pas être plus heureux. Nous savons que Josh et Jennifer formeront un couple fascinant et sexy à l'écran», a déclaré à Deadline Erin Westerman, présidente de la production de Lionsgate, précisant que Jennifer Coolidge et Sonia Braga rejoindront la distribution.

Tournage dans un mois

Jennifer Lopez et Josh Duhamel joueront un couple dont l’union se transforme en cauchemar lorsque les futurs mariés et leurs invités sont pris en otage. Jason Moore réalisera cette comédie romantique, dont le tournage devrait commencer le mois prochain.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul projet qui passe sous le nez d’Armie Hammer. Selon 20 minutes.fr, l’acteur a dû également quitter la production de la série Paramount «The Offer», consacrée au tournage du «Parrain».

