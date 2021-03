A-​​t-​​il avoué avoir couché avec Kim Kardashian?

C’est la question à un million que tout le monde se pose depuis que le rappeur a lâché son EP «Scary Hours 2»: est-ce que Drake a couché avec Kim Kardashian alors que cette dernière était mariée à Kanye West? De nombreux internautes pensent que oui après avoir écouté attentivement le titre «Wants and Needs» extrait de cet EP. Surtout à cause de cette petite phrase lâchée par le Canadien de 34 ans: «Je devrais probablement faire un lien avec Yeezy (Ndlr: surnom de Kanye West). J’ai besoin de Jésus. Mais dès que je commençais à confesser mes péchés, il ne voulait pas me croire.» Nombre de fans de Drake ont vu dans ces quelques mots le fait qu’il reconnaisse avoir couché avec Kim Kardashian. «Est-ce que Drake vient en gros de dire qu’il avait couché avec Kim?», «Il vient de dire simplement qu’il s’était tapé Kim et qu’il l’avait dit à Kanye», «Les avocats du divorce de Kanye à Kim K: «Que veut dire Drake dans le titre «Wants and Needs?», peut-on notamment lire sur Twitter.

The Sun rappelle que des rumeurs avaient fait état d’une liaison entre le rappeur et la starlette américaine en 2018 déjà. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que Drake insinue la chose dans un morceau. Sur «In My Feelings» publié en 2018, il disait déjà avoir eu des relations sexuelles avec une certaine «Kiki», qui n’est autre que le surnom de Kim au sein de la famille Kardashian.

(L'essentiel/fec)