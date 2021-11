J.K. Rowling dit avoir reçu des menaces de mort

La Britannique J. K. Rowling, l'autrice des aventures de Harry Potter, a indiqué lundi avoir reçu de très nombreuses menaces de mort provenant selon elle de certains militants pour les droits des transgenres qui l'accusent de transphobie.

«J'ai maintenant reçu tellement de menaces de mort que je pourrais en tapisser la maison, et je n'ai pas cessé de m'exprimer», a indiqué la romancière, dans une série de tweets. Elle y dénonce aussi le fait que trois militants «se sont photographiés devant (sa) maison» la semaine précédente, «en se positionnant soigneusement pour que (son) adresse soit visible», avant de poster le cliché sur Twitter.

I’ve now received so many death threats I could paper the house with them, and I haven’t stopped speaking out. Perhaps – and I’m just throwing this out there – the best way to prove your movement isn’t a threat to women, is to stop stalking, harassing and threatening us. 8/X