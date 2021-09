Un «Classico organisé» avec Jul, Kaaris et Fianso?

Dans le jargon du football français, le «Classico» désigne le match opposant Paris et Marseille. Il est prévu le 24 octobre et un compte à rebours du rappeur Jul sur les réseaux sociaux amènerait au 29 octobre. Un timing parfait. Le rappeur marseillais avait évoqué cet été la préparation d’un second album, indiquant se retirer pour concocter «un projet de fou», promettant «de belles surprises».

La perspective d’une réunion de la crème des rappeurs marseillais et parisiens sur un même projet s’annonce fort alléchante, d'autant que plusieurs d'entre eux dont Kaaris, Sofiane et Oxmo ont également partagé la même story. Pour rappel, l’album «13’Organisé » paru en octobre 2020 est certifié disque de platine, et le tube «Bande organisée» dépasse les 344 millions de vues sur YouTube.

Rdv le 29 octobre pic.twitter.com/NKUZSl4jxS — Jul (@jul) September 21, 2021

(cb/L'essentiel)