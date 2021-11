Liam Payne veut-​​il arrêter la chanson?

Ce n’est pas la joie pour Liam Payne. Depuis quelque temps, le chanteur de One Direction semble partir en vrille. Son agence artistique, KIN, qui travaille avec lui depuis qu’il s’est lancé en solo, en 2016, a décidé de se séparer de lui. La raison? Le Britannique de 28 ans ne prendrait plus son travail au sérieux.

«Il y a des problèmes en ce moment avec Liam parce qu’il ne s’est plus investi dans rien et qu’il fait un peu n’importe quoi, raconte une source au Sun. Son équipe de management était à bout et lui a fait savoir que ça suffisait.» D’après l’informateur, les collaborateurs de l’artiste ne savaient plus quoi faire pour l’aider. «C’est aussi dur pour lui de voir son collègue Harry Styles avoir un énorme succès dans le monde entier, mais il faut avouer que Liam s’est laissé aller et s’est perdu.»

Si le premier single en solo du chanteur, «Strip That Down», avait cartonné dans les charts en 2017, son premier album, «LP1», sorti en 2019, n’avait pas connu le même succès. Liam, qui ne s’est pas encore exprimé sur cette affaire, avait confié en juin 2021 avoir de la peine à trouver sa place dans le monde de la musique. L’ex de Cheryl Cole, qui s’est remis en couple avec sa fiancée, Maya Henry, après une brève rupture, avait aussi admis avoir «pris beaucoup de poids» pendant le confinement.

