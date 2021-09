«La casa de papel» revient avec une ultime saison

On avait quitté «El profesor» bien mal barré à la fin de la saison 4. L’inspectrice Alicia Sierra l’avait cueilli dans sa planque, juste au moment où il avait réussi à faire libérer Lisbonne et à la faire rejoindre l’équipe de braqueurs à l’intérieur de la Banque d’Espagne. La partie 5 de «La casa de papel» reprend exactement à ce moment-là. Les cinq premiers épisodes sortent ce 3 septembre 2021, et il faudra attendre le 3 décembre prochain pour découvrir les cinq suivants - et derniers de la série. Après avoir pu voir les deux premiers épisodes en avant-première, on vous fait le point, sans rien divulgâcher.

■ Sans espoir Les braqueurs en combinaison rouge sont enfermés depuis cent heures et n’ont jamais été autant à bout. «Sans plan, sans espoir», c’est la première fois qu’ils subissent la situation au lieu de l’avoir en main. «Toute l’idée de cette cinquième saison était de mettre le Professeur K.-O. d’un point de vue technique, a confié le créateur de la série Alex Pina à «Télé- Loisirs». Plus il se prend de coups, mieux c’est. Plus on complique la vie du Professeur, plus on augmente la tension et le malaise du téléspectateur.» Adios donc, l’idée idéaliste du casse sans victime, du combat pour la résistance. Cette fois, les personnages vont devoir se battre avant tout pour sauver leur peau.

■ Excessif «La casa de papel» repart vite dans ses travers, avec des comportements excessifs, des situations d’extrême tension et une action entrecoupée par des flash-back, introduisant notamment le fils de Berlin (peut-être l’intrigue la plus intéressante pour l’instant) et l’ancien fiancé de Tokyo (joué par Miguel Angel Silvestre, alias Moisés dans «Sky Rojo».

■ À la hauteur? Sans surprise, les choses partent vite en vrille. Une grosse fusillade à l’intérieur de la banque qui ne sera pas sans conséquence occupe la moitié du deuxième épisode. On espère que la suite de cette cinquième partie nous réservera de bons retournements de situation et nous révélera quelques secrets inattendus, car pour l’instant le tout manque d’âme. Surtout sans Nairobi, eh oui, on n’a toujours pas pardonné aux scénaristes ce qui lui est arrivé!

(L'essentiel/Marine Guillain)