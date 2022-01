Le Luxembourg Open Air aura deux éditions en 2022

Fort du succès des deux premières éditions (2019 et 2021), le festival Luxembourg Open Air proposera cette année deux sessions, à Belval les 6 et 7 mai (place de l’Académie) et au Kirchberg les 9 et 10 septembre (place de l'Europe).

«Le LOA Esch lancera la saison des festivals au printemps et apportera une nouvelle expérience musicale à Belval, un lieu culturel clé et un pôle d'innovation en pleine évolution au Luxembourg» a déclaré l'organisation.

Cette dernière a annoncé une dizaine de DJ's internationaux et d'autres artistes des scènes dance, deep house et tech house. Fedde le Grand, Blasterjaxx, Tujamo, Mike Williams, Julian Jordan, MATTN, Danko, SLVR, Tiefblau et Rowen Clark mettront leur nom à la programmation.

Les noms des artistes présents au mois de septembre n'ont pas encore été dévoilés. Des tickets pour chaque festival et des pass pour les deux sessions seront disponibles. L'entrée sera gratuite pout les moins de douze ans accompagnés d'un adulte. La première édition avait attiré près de 7 000 personnes sur les deux jours. En septembre dernier, les mesures anti-covid avaient bloqué la jauge à 2 000 spectateurs.

(L'essentiel)