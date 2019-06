«Nous rêvions de cette tournée acoustique»

«L’essentiel»: Vous avez passé 2018 sur la route. De bons souvenirs?

Sylvie Hoarau: C’était intense, comme toujours en tournée. C’est notre troisième tournée, nous avons une chance incroyable d’avoir un public fidèle. Nous sommes portées par ce bonheur de ravir les gens, de les rendre heureux.

Dans quel état d’esprit avez-vous abordé la nouvelle tournée?

C’est assez différent. Dans cette configuration piano/voix, nous touchons plus profondément le public, c’est plus émouvant. Nous sommes simplement accompagnées d’une pianiste, et nous proposons des versions plus épurées de nos chansons.

Comment s’est fait le choix des salles?

Nous avons fait une sélection. Nous avons envie de beaux écrins, de belles salles chaleureuses, de théâtres à l’italienne. Nous avons un peu eu la pression au début, mais maintenant on sait que ça fonctionne.

Vous avez sorti «Nues» fin 2017. Un disque plus intime.

Oui, le piano était très présent sur notre dernier album. Il y avait un piano dans la maison qu’Aurélie louait à Los Angeles, et elle s’y est remise. Et nous avions le matériel pour faire cette tournée acoustique dont nous rêvions depuis très longtemps.

«Nues» a-t-il été pensé inconsciemment contre le précédent?

Nous n’avions pas de projets particuliers avant l’écriture. Après, il y a une vraie cohérence car on lâche prise dans les moments de création. Et quand nous sommes chacune de notre côté, les chansons sont plus intimistes.

Vous avez composé ce troisième album entre Los Angeles et Paris. Ce n’était pas trop compliqué de gérer l’écriture à distance?

Non, pas du tout. C’était très intéressant de sortir de nos habitudes dans le processus de création, que nous avions depuis une dizaine d’années.

Brigitte. Ce soir, 20h, à la Philharmonie, à Luxembourg-Ville. Entrée: 30/50 euros.

